Her er kandidaterne til Årets Bil i Danmark 2019

Denne uge deltager Bil Magasinet i den indledende runde af kåringen af Årets Bil i Danmark. Tirsdag og onsdag er vi med til at finde og udpege fem finalister til titlen.

Det foregår vanen tro på FDM Jyllandsringen og de omkringliggende veje. Her skal 23 indledende kandidater vise deres værd. I år er det en god blanding af konventionelle brændstofbiler, hybridbiler og ikke mindst elbiler.

Et hurtigt kig ned over listen efterlader nogle åbenlyse huller. Hvor er Mercedes-Benz A-Klasse og hvad med BMW X2? Årsagen til fraværet er, at BMW og Mercedes-Benz har valgt ikke at stille op.

BMW forklarer deres udeblivelse således:

"BMW og MINI er med biler i premium segmentet ikke i stand til at vinde titlen, idet kriterierne for testen klart favoriserer billigere biler. Kvalitetsmaterialer og innovationer bliver ikke honoreret af de nuværende kriterier. Hvis kriterierne bliver ændret, vil BMW Group klart overveje at deltage igen."

6 mand fra Bil Magasinet

Bil Magasinet vil være talstærkt til stede under de kommende to dage. Her skal Mikkel Thomsager, Anders Richter, Frederik T. Frey, Søren Juul, Steen Bachmann og Mathias Brandt komme med deres bud på mulige kandidater.

Allerede nu kan vi løfte sløret for, at Bil Magasinet har en håndfuld favoritter. Stod det til os, burde Ford Focus, Peugeot 508, Jaguar I-Pace og Volvo V60 være med blandt de endelige finalister.

Men det er ikke alene Bil Magasinet, der bestemmer - det er nemlig op til den samlede jury på omkring 30 motorjournalister, at finde finalisterne.

Du hører nærmere på bilmagasinet.dk i løbet af ugen.