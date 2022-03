Her er, hvad anmelderne siger om Gran Turismo 7

"Behageligt genkendelig"

The Guardian genkender det centrale Gran Turismo-element i den nyeste udgivelse, men bifalder specielt Sony og Polyphony Digitals samarbejde: Udnyttelsen af PlayStation 5's nye features er i top i det nye Gran Turismo, og det spiller.

"Spillet tilbyder også den bedste udfoldelse af PS5's Haptic Feedback-trylleri. I en racer-simulator er det vigtigt at mærke de kræfter, der indvirker på bilen, og GT7 forvandler den her rede af håndholdte motorer og modskubbende knapper til et udemærket kommunikationsværktøj."

Det britiske medie hæfter sig også ved den førnævnte "indkøbsliste":

"I stedet for frit at kunne handle biler, så er starten af spillet lagt på en form for skinner, der kommer til udtryk i form af en række mini-historielektioner."