Her er grunden til, at der var MEGA-køer foran tankstationerne i weekenden

Blodregn over Danmark

Solen skinnede, og temperaturerne krydsede for første to cifre i weekenden. Det burde være den perfekte opskrift på den første rigtige forårskøretur, men i stedet brugte mange bilejere i stedet tiden på at holde i kø til vaskehallen.

Årsagen er, at hele Danmark op til weekenden blev ramt af såkaldt blodregn, der har efterladt biler med et fedtet lag sand på lakken.

En af de kraftigste sandstorme i årtier og et lavtryk har sendt sand fra Sahara-ørkenen højt op i luften, og sandet er blevet sendt ind over Europa. I Danmark faldt det sammen med regn inden weekenden, og det betyder, at stort set alt blev dækket af et fint lag sand, der især danner skjolder på autolak.