Her er gadeversionen af Audi's Le Mans-racer

Føreren af Audi PB18 e-tron har fuld kontrol over speeder, bremse og rat, og her er ingen komfort- eller førerassistentsystemer. Den skålformede førerstol er boltet direkte på den centrale del af bilens kulfiberkonstruktion (monocoque), og har sin naturlige position i midten af bilen.

Skal der en passager med, eller foretrækker man at sidde i venstre side af bilen som i en almindelig bil, kan stolen skydes til venstre, så her er plads til et passagersæde i højre side. Elektroniske drive-by-wire systemer uden mekaniske forbindelser til styretøj og pedaler gør det simpelthen muligt at skifte mellem at have plads til én eller to personer i bilen.