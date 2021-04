Her er elbilen, du ikke behøver at oplade

Mød Lightyear One

Lightyear er mærket, One er bilen: Den hollandske elbil er, udover batterier og elmotorer, også udstyret med et indbygget solcelleanlæg, der skal oplade bilen: I alt fem kvm af solceller er monteret under kølerhjelm og tag og skal sørge for at erstatte hjemmeopladning helt i perioder eller områder med meget sol.

Selv om der er sparet på forbruget, betyder det ikke, at Lightyear One er usportslig. Der er monteret en elmotor ved hver hjul, og One opnår således 100 km/t på under ti sekunder. One er også udstyret med torque-vectoring, så elmotorerne uafhængigt kan justere kraftoutput i forhold til styreinput.