Her er ejernes kælenavne til deres elbiler

En undersøgelse fra 2019, lavet på vegne af det amerikanske firma Toco Warranty, viser, at over halvdelen af amerikanerne vælger at navngive deres bil. Mange vælger her at navngive bilen baseret på dens personlighedstræk - som fx loyal, legesyg og eventyrlysten.

Har selv en sort Jaguar I-Pace

Men hvorfor egentlig navngive sin bil? Hvad handler det om for os mennesker? Det findes der mange forskellige forklaringer på. Fælles for de mange forklaringer er, at bilen har en så særlig plads i hjertet hos bilejeren, at den skal personificeres med et navn.

”Navngivnings-featuren i vores app er populær blandt vores brugere, og vi forstår godt, hvorfor så mange har lyst til eller behov for at navngive deres bil. Jeg har også selv givet min egen elbil et navn,” siger Charlotte Blou Sand, der er grundlægger af True Energy, og kan afsløre, at hendes sorte el-Jaguar hedder Black Jack.