Her er den kroatiske hyperbil, som rent faktisk gør dig til en bedre racerkører

Verdens første AI Driving Coach

I 2022 bliver Rimac’s nye elbil udstyret med verdens første AI (artificial intelligence) driving coach. Da Rimac allerede har installeret den nødvendige hardware i samtlige af de i alt 150 eksemplarer, kan installationen af systemet ske via en elektronisk opdatering. Systemet har til formål at give kørere i alle niveauer muligheden for at udnytte mest muligt af, hvad bilen kan præstere.

Bliv guidet imens du kører

Systemet består bl.a. af 12 ultrasoniske sensorer, 13 kameraer og 6 radarer. I praksis betyder det, at systemet kan give dig øjeblikkelig feedback, imens du kører på udvalgte racerbaner. Systemets feedback består af et visuelt element, som i kombination med et element af audio decideret fortæller dig, hvordan du skal køre for at optimere dine tider.

Rimac Nevera koster 2 mio. € (14,8 DKK) uden afgifter.