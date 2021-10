Her er de syv finalister til Årets Bil i Danmark 2022

Efter utallige runder på Jyllandsringen og ture på de omkringliggende landeveje har den 23 mand store jury m/k fra Danske Motorjournalister tirsdag eftermiddag afgivet deres stemmer og peget på de syv biler, der skal gå videre til finalen i den årlige kåring af Årets Bil i Danmark:

Audi Q4 e-tron

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Mercedes-Benz C-klasse

Peugeot 308

Polestar 2

Tesla Model Y

Der blæser nye vinde over kåringen, hvor elbilerne for første gang har været i overtal. Blandt de 27 kandidatbiler var der kun en enkelt klassisk fossilbil uden assistance af en elmotor: Dacia Sandero.