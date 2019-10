Her er de fem finalister til Årets Bil 2020 i Danmark

BMW 1-serie

BMW X2 burde have været med sidste år, men da deltog BMW ikke i kåringen. I år er den nye 1-serie med, og den er lige så fed at køre som ventet. Glem fordommene om, at den er blevet en kedelig forhjulstrækker, for den er ikke! Selv en 118d springer afsted på snoede veje som en jagthund, og en M135i med firehjulstræk er forrygende. Der er ikke så meget plads på bagsædet, men jeg sidder foran, så skidt med det.

Mazda CX-30

Den høje Mazda er et fremragende kompromis mellem en hatchback og en SUV. Man sidder lidt højere end i en Mazda 3, men det føles som en hel del højere. Den styrer og reagerer som en rigtig Mazda og har en af markedets bedste manuelle gearkasser. Jeg var især imponeret over den nye 2-liters benziner uden turbo og med beskedne 122 hk. Den er rigtig fin og et godt valg til dem, der vil køre benzinbil.



Peugeot 208

Den giver sig selv. Mere rummelig på de forreste sæder, mere lækker kabineindretning og en mere moden måde at opføre sig på. Selv en 100 hk diesel med op til 24,4 km/l kan ikke ændre på, at minibilen føles veloplagt.



Tesla Model 3

Med priser fra 360.000 kr. er Model 3 i mine øjne storfavorit til titlen som Årets Bil. Den leverer det, den skal, og Tesla har fået styr på de værste børnesygdomme. Rækkevidde gider man ikke bekymre sig om, når først man har lært bilen at kende, for den kører 400 km på en opladning.

Toyota Corolla

Den 5-dørs Corolla ikke er så praktisk, men skal du have plads, så tag stationcaren med længere akselafstand. Drivlinen fungerer godt i almindelig kørsel og Corolla beviser for første gang, at en moderne Toyota ikke behøver være kedelig selv om den kører langt på literen.