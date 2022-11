Her er de 7 - eller 8 - finalister til Årets bil i Europa

Hos COTY er der altså fire biler, der kun fås med eldrift (Jeep Avenger, Nissan Ariya, ID. Buzz og Subaru Solterra/Toyota bZ4X). De andre tre kommer med flere forskellige drivliner. Ingen af dem er i finalefeltet i Danmark, hvor benzinfanen derimod holdes højt af Toyota Aygo X.

De to elbiler, Subaru Solterra og Toyota bZ4X, er i så høj grad teknisk identiske, at man fra COTY’s side har valgt at nominere den som én bil. Vi har netop haft fingrene i Toyota’en, og den test afslørede et stort problem.

I 2022 var der (næsten) enighed om resultat i den danske og den europæiske kåring. Herhjemme løb Hyundai Ioniq 5 med prisen, mens den søsterbilen med samme grundteknik, Kia EV6, vandt den europæiske pris.