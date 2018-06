Her er de 5 finalister til Årets Brugtbil 2018

Sammenhængen er ikke til at tage fejl af; Citroën C4 Cactus blev kåret som Årets Bil i Danmark 2015 – nu er den blandt finalisterne til Årets Brugtbil.

Komforten er et af Cactus’ esser, og den funky indpakning kan helt sikkert noget. Her er også ret god plads.

Rust ser dog ud til at plage under bunden på franskmanden. Beslaget til udstødningen er faktisk knækket på grund af rust. Generelt mener synsmanden, at der er risiko for problemer med rust på C4 på sigt. C4 Cactus er dog så ny en bil, at der er begrænset med data på, hvordan den klarer sig på længere sigt.