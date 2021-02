Her er de 5 allermindste V6'ere!

WILDCARD | Brabus 1,4 BiTurbo

I 2003 havde Brabus-ingeniørerne en idé, der var lidt mere skør end sædvanligt: De ville smelte to af de 0,7 liters trecylindrede turbomotorer, der normalt sad i Smart Roadster, sammen til én V6 motor. Det betyder altså 1,4 liters biturbo benzinmotor i en bil, der stadigvæk ikke vejer meget over 800 kg.

Motoren lavede 218 hk, og det gav bilen et samlet vægtkraftforhold der tangerer en Porsche 911 4S. Motoren fyldte en del mere end standard, og det betød at benzintanken skulle rykkes ud i bagagerummet. Den ekstra vægt betød også, at hele undervognen skulle genopfindes. Alt i alt var det for omstændeligt at lovliggøre den, for slet ikke at nævne masseproduktion, så bilen forblev et koncept. Af de 10 byggede biler, overlever kun to i dag.

Specifikationer

Motorkraft 218 hk, 220 Nm

Ventiler DOHC, 24 ventiler

Produktionsår 2003