Her er de 10 mest eftersøgte biler på DBA i 2020!

Den moderne genfortolkning af Fiat 500, der i 2007 kom for at blive i over 13 år, var den allermest populære bilsøgning på Den Blå Avis i 2020. Afbildet er en Fiat 500C som vi anmeldte, da den udkom i 2010. Her er et uddrag:

"Knap har jeg forladt den lille brilliantrøde bil på kontorets p-plads, før der sker noget. De første to kommer forbi tilfældigt under rygepausen og er straks solgt. Og før jeg ved af det, har Fiat 500C tiltrukket flere forbipasserende kvinder end en af de der mænd fra Axe-reklamerne. Pigebil? Ja, mon ikke," skrev Carsten Nymann.