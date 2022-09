Her er de 10 biler, der holder prisen BEDST

Jogger er unik

En Dacia Jogger er unik på det danske marked. Det er en stor, fleksibel MPV med plads til op til syv personer, og så kan fås - fra ny - fra under 200.000 kr. Og de to ting sender den i top af en analyse fra Bilbasen over, hvilke biler der kommer til at have det mindste værditab over de næste tre år.

“Den har plads til syv personer og koster langt mindre end konkurrenterne. Derfor vurderer jeg, at den bliver en meget efterspurgt brugtbil i de kommende år med et meget lavt værditab til følge,” siger Jan Lang, markedsanalytiker på Bilbasen.