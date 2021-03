Trommehvirvel, tak! Her er danskernes yndlingsmærke

Den typiske VW-ejer

YouGov-undersøgelsen kobler også brugere af bilmærker til deres øvrige vaner og livsstil. Den viser blandt andet, at VW-ejere hovedsageligt er mænd (56%), og at 15% har en årlig husstandsindtægt på over 1 mio. kr. En sjov krølle er, at VW-ejere i store dele ikke anser deres mærke for værende det mest højteknologiske. Kun 32% af bilejerne var enige i, at VW var førende inden for teknologi og innovation. Av!

Desuden erklærede VW-ejere sig enige i to sætninger: "Jeg betaler gerne mere for god kvalitet," og "Mærkevarer er ofte bedre end butikkens eget mærke,". Statistisk set er der også flere af jer læsere, der ejer VW. 27% af VW-ejere svarede nemlig, at de var interesseret i biler og motorsport, mod sølle 14% af resten af befolkningen.