Her er Danmarks dyreste udejningsbil lige nu

Tilbyder også almindelige lejebiler

Sixt fordobler sin mini-lease forretning i år - og det er ikke kun med dyre biler. Selskabet tilbyder også mini-lease af en række af de mest populære biler, der er på markedet lige nu.

Ifølge Joackim Penti Gonella er der en simplere årsag til at tilbyde en bil i så høj en prisklasse:

"Der skal være plads til noget sjovt. Når vi nu har muligheden for at tilbyde en så ekstraordinær bil som den nye 8-serie, så ville det være en skam ikke at gøre det. Vi er utrolig stolte af at være dem, folk kommer til, når de mangler et seriøst alternativ til at købe en helt ny bil. Jeg forestiller mig også med denne type bil, at kunder der overvejer modellen, kan have lyst til at afprøve den for eksempel i en måned før et reelt bilkøb."