Her er appen, du skal hente inden bilferien

Appen lister fartgrænser, miljøregler, typer af brændstof og deres lokale navne, så man kan undgå fejltankning, og så har den en guide til, hvordan man bedst pakker bilen.

Her er også mulighed for at overføre den valgte rute til mobilens kort-app, så man nemt kan navigere til den valgte destination og få løbende meldinger om aktuelle forhold på ruten.

Hurtig vejhjælp

Mange af de nye funktioner i Rødt Kort bygger på telefonens såkaldte geolokation, som også kendes fra andre apps, eksempelvis Alarm 112-appen.

Det betyder en vigtig hjælp for bilister, der oplever nedbrud på ferieturen - fordi appen automatisk sikrer, at vejhjælpen kan finde frem:

"Får man nedbrud og har brug for assistance, kan det være svært at forklare over telefonen præcist hvor på den tyske Autobahn, man holder. Men ringer man op via appen, får vejhjælpen automatisk bilens nøjagtige position oplyst," forklarer Anette Bjørn Juncher.

Rødt Kort appen er gratis og er allerede downloadet af mere end 100.000 brugere. Selve vejhjælpsassistancen er dækket af bilistens kaskoforsikring og gælder danske biler i udlandet.