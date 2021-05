Her er alle de biler, vi gav 5 stjerner i 2020

Den kom til verden i 1978, men den nyeste generation af Mercedes' G-klasse er fint i stand til at leve et årti eller to endnu.

G-klassen er objektivt set for dyr og gammeldags. For entusiasten er den dog helt igennem unik!

Pris 2.001.898 kr.

Denne anmeldelse blev bragt i Bil Magasinet #2004