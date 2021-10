Her er 7 interessante biler fra stor udstilling i Barcelona

Renault's ID.3-dræber

Megane E havde verdenspremiere i München for får uger siden, men på Renault stand i Barcelona stod også en Zoë, en Twingo i eludgave og Dacia første elbil, Spring, hvilket understreger, at Renault, som alle de andre europæiske bilproducenter, er dedikeret til elbiler - og det i langt højere grad end de sydeuropæiske bilkunder er klar til. Fra i sommer har spanske bilister dog mulighed for at få et kontant tilskud fra staten på 52.500 kr., hvis de køber en elbil. Der er dog afsat et begrænset beløb til tilskuddet, der udløber i 2023.