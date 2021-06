Her er 5 af de mærkeligste samarbejder fra bilverdenen

I 1973 blev AMC Gremlin opdateret med en række forbedringer. En amerikaner-kofanger forbedrede sikkerheden, og en 'X-pakke' fornyede designet. Men den bedste forbedring, som den lille amerikaner modtog, var muligheden for et interiør leveret af cowboybuks-producenten, Levi's.

Pakken betød, at sæderne var dækket i et blåt, denim-lignende nylonmateriale, et sæt lommer til bagsæderne, der kunne knappes af, og røde Levi's-mærkater. Desværre kunne rigtig denim ikke bruges, eftersom dette udgjorde en brandfare.