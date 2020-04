Henrik Fisker vil også bygge biler til militæret

Fatal sparebeslutning koster Californien dyrt

Los Angeles, hvor Henrik Fisker bor og udvikler SUV'en Fisker Ocean, er lukket ned som følge af coronakrisen.

Samtidig med, at der indtil videre sker en knap så eksplosiv en udvikling i antallet af smittede med COVID-19 som i New York - torsdag meldes om 10.000 smittede - skriver LA Times, at Californien faktisk har haft et beredskab til denne type af katastrofer.

Fatal besparelse får konsekvenser nu

I 2006 iværksatte daværende guvernør Arnold Schwarzenegger et program, der for $200 mio. (1,4 mia kr.) udviklede tre mobile nødhospitaler med i alt 600 senge, 2.400 respiratorer, 50 mio. masker til sundhedspersonale og nødkits til 21.000 ekstra senge.

Hvert hospital var på størrelse med en fodboldbane og kunne flyttes på lastbiler og stilles op i løbet af 72 timer. Det kostede $5,8 mio. (40 mio. kr.) om året at holde de tre hospitaler standby, hvis der skulle komme en pandemi.

Programmet blev sparet væk af den demokratiske guvernør Jerry Brown i 2011, da han stod over for et underskud på Californiens budget på $26 mia. (177 mia. kr.). Udstyret blev foræret til lokale hospitaler uden finansiering af driften.