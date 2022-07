Gale amerikanere vil bygge 6-hjulet elbil med 1.000 km rækkevidde

"Det er ikke en superbil, men en familiebil"

Den gale bilelsker, der står bag Project Deep Space, hedder John Hennessey, og han forklarer til det britiske medie Autocar, at han længe har overvejet, hvordan de skulle tackle den elektriske omstilling til brug i en superbil eller en sportsvogn.

"Jeg ventede på, at batteriteknologien skulle blive bedre og lettere, men det er ikke nok endnu. For to et halvt år siden tænkte jeg så, at hvad nu hvis vægten ikke var et problem? Hvad nu, hvis vores første elbil ikke var en superbil?"

På den måde er Deep Space altså ikke en superbil, men i stedet en form for GT-klasse med rigeligt plads til fire mennesker, endda én af dem liggende, i den seks meter lange super-familiebil.