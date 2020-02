Har du set den? Sjælden Alpina-BMW stjålet i København

Har du set denne Alpina C2 2,7?

En læser er i øjeblikket ved at gennemleve alle bilentusiasters værste mareridt. Han har nemlig fået stjålet sin sjældne Alpina C2 2,7, der er både værdifuld og meget ikonisk.

Bilen er forsvundet fra en aflukket og låst parkeringskælder på Frederiksberg på et tidspunkt mellem d. 8. februar og den 16. februar. Så bilen kan potentielt være over alle bjerge, men det kan være nogle af jer læsere alligevel har set noget i perioden. Bilen bærer nummerpladen "ZU32318", men det er meget muligt, at den er byttet ud til en anden.

Hvis I har så skriv direkte til [email protected], så sender vi informationerne videre til bilens ejer.

