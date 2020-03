Han vil sende dieseldrevne varebiler ud af byen og erstatte dem med elbiler

Den danske virksomhed Citylogistik er en last mile-serviceudbyder, der samler leverancer til virksomheder og institutioner i mikro-hubs for at reducere antallet af last- og varevogne i byerne.

Ved at sende færre biler på gaden minimeres risikoen for ulykker, og udledningen af skadelige partikler reduceres betragteligt, fordi der fortrinsvis anvendes eldrevne cykler, vare- og lastbiler.

Målet er at dække 100 europæiske byer inden for fem år, og Citylogistik er i syv danske byer ved udgangen af første kvartal i år.

"Diesel er på vej til at blive forbrudt"

Det første, man møder på jeres hjemmeside, er en erklæring med store bogstaver om, at diesel er på vej til at blive forbudt. Hvorfor skriver I det?

“I Danmark og hele Europa taler man om forbuddet, og flere steder er det allerede indført. Det skaber nogle udfordringer, som Citylogistik-konceptet har en løsning på.”

Hvilken forandring vil en mellemstor virksomhed opleve ved at gå over til at få alle varer fra Citylogistik?

“Når man tegner et abonnement hos Citylogistik, vil ens leverancer ankomme præcis på det tidspunkt, man ønsker det. Man vil kun få én leverance i stedet for flere, og det er muligt at tilkøbe ydelser, som at vi tager genanvendeligt materiale med ud af byen igen.”