Halv Porsche 911-racer, halv Lego-bil og den kan ses i Danmark lige nu

I weekenden den 13.-16. februar er der Lego World I København, og her er der efterhånden tradition for at vise en bil i fuld størrelse bygget i lego. Tidligere har Lego vist en McLaren 720S bygget helt i Lego, men denne gang går de en mere tysk vej.

I år kan du se en Porsche 911 RSR, som dog kun er bygget halvt i Lego. Porsche'n er simpelthen skåret igennem på langs, sådan at den ene halvdel er den originale Porsche 911-racerbil i stål, mens den anden er bygget i Lego-klodser.

Bilen er blevet til i et samarbejde mellem Porsche og Lego. Den er ejet af Porsche og har stået udstillet i Volkswagens showroom i Autostadt i Wolfsburg, og den har tidligere været udstillet på Lego World i Holland og til 24-timers løb på Nürburgring i Tyskland.