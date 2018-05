Vanen tro går designerne forsigtigt til værks, når der skal designes et specialversion som en ’R’. Der er ikke meget at se visuelt, men vi forventer, at den får et afdæmpet, men frækt design.

Vi kender endnu ikke noget til en officiel lanceringsdato eller de præcise kræfter. Men det skulle undre os meget, hvis den ikke som minimum får 300 hk og firehjulstræk som VW Golf R. Der går også rygter om, at en ny GTI-version af T-Roc er under opsejling.