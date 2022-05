Håndbygget svensk elmotorcykel er i Danmark fra 100.000 kr.

Er en elmotorcykel et reelt alternativ til en pendlerbil?

“Ja, i de store byer er den. Jeg har selv brugt en RGNT Scrambler som daglig transport den seneste måned, og det er fornøjeligt at køre let og lydløst gennem byen på en elmotorcykel frem for at sidde i kø i en bil. For mange vil elmotorcyklen nok være et supplement til bilen, men for de unge i byerne uden børn er det en oplagt transportform til pendling – sjov, billig og grøn.”

Kan leases ud til private kunder

Hvad vil besparelsen være i forhold til en benzinbil med 15 km/l, hvis man kører 50 km om dagen?

“Selv med de nuværende elpriser vil besparelsen være 35-40 kr. om dagen alene i brændstof. Dertil kommer lavere udgifter til vedligehold og forsikring med mere. Men selv hvis der ingen besparelse havde været, mener vi ikke, der findes en benzinbil med 15 km/l, der er sjovere at køre …”

Vil man kunne sæsonlease den?

“Sæsonleasing af et køretøj uden registreringsafgift er ikke fordelagtigt, da idéen netop er at spare afgiften i den periode, man ikke anvender køretøjet. Med vores standard leasingaftale på RGNT-motorcykler kan du tilbagelevere motorcyklen uden omkostninger med blot en måneds varsel, hvis behovet for køretøj skulle ændre sig.”