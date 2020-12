Grundkursus: 9 ting, du bør vide om elbiler

Hold nallerne fra motorrummet

Motorrummet i en elbil er fyldt med en del mere højspænding end i en konventionel bil. Derfor er det også langt mere farligt at skrue på bilen hjemme. Typisk er områder med speciel fare eller høj spænding markeret med en skrigende farve som orange eller gul.





Bilens systemer bruger af batteriet

Elbiler har typisk kun ét batteri, og det bruges både til kørsel og til at drive de øvrige elektriske funktioner i bilen. Hvis du tænder for radio, varme, etc. så vil du også kunne bemærke en nedsat rækkevidde. I hybridbiler er der typisk et seperat 12-voltsbatteri, som oplades af forbrændingsmotoren.

Kan have nedsat interiørplads

Distributionen af plads i en elbil er grundlæggende forskellig fra en forbrændingsmotoriseret bil. Batterierne ligger typisk i bunden, og det betyder, at du i nogle biltyper kan have et hævet gulv. I modeller, hvor bilen er omdannet fra forbrænding til el, er dette problem nogle gange tydeligt. Til gengæld slipper du for kardantunnel, gearkasse, etc., fordi motoren kan placeres steder, hvor den ikke fylder.