Ny karakterskala skal afsløre, hvor grøn en bil i virkeligheden er

Skal man være elbil for at få en høj score?

"Nej, det er ikke tilfældet. Når de to elbiler, vi har testet, scorer høj, skyldes det, at de ikke genererer nogen lokal udledning. Men testen viser også, at der er stor forskel på de øvrige biler. I forhold til bilernes emissioner opnår eksempelvis BMW X1 med den seneste euronorm (6d-temp), 9,4 ud af 10 mulige index-point. Til gengæld er brændstofforbruget ikke imponerende, og det trækker samlet ned."

CO2-aftryk fra vugge til grav

Hvilken rolle spiller well-to-wheel i bedømmelsen?

"Green NCAP’s test er ikke endelig. Men der er lagt en plan for, hvordan man de kommende år vil udvikle den, så man på sigt måler hele bilens klima- og miljøaftryk fra vugge til grav. Det vil givet forskubbe nogle af de resultater, vi ser i dag. Eksempelvis ved vi, at aftrykket ved produktionen af elbiler og deres batterier i dag er større end eksempelvis benzinbiler. Det er noget, man bør regne med, hvis man vil have et retvisende billede af bilers totale miljøregnskab. Også måling af bilers støj vil blive et parameter i fremtidens Green NCAP-test."

