Gratis forestilling i Drive In bio for elbiler

"Stemningen var høj og der blev delt erfaringer omkring biler, opladning og udstyr. I første omgang havde jeg ikke planlagt at afholde ”Elbil i biffen” i 2018, men sponsorer og tidligere deltagere har nærmest plaget mig siden nytår. Så med min arbejdsplads hjælp har vi lavet et endnu vildere program," lyder det.

På lørdag kan man se og prøve den nye Jaguar I-Pace, og vinde en Tesla Model S eller X for en weekend. Carglass kommer og laver stenslag gratis, Nissan kommer med et særtilbud på Leaf, hvor man får tre i stedet for to års gratis strøm med, hvis man køber en Leaf på dagen, og der kommer et elcykelfirma og fremviser og giver prøveture på deres elcykler (hastigheder på op til 45 km/t.

Afviser du almindelige biler ved indgangen?

"Nu er jeg jo ikke ligefrem Arnold Schwarzenegger (selvom vi deler samme holdning til natur og elbiler), men jeg og de ansatte fra Drive-In bio, Lynge står og hilser pænt på i porten. Der vil kun være adgang for 100 pct. elbiler, altså INGEN diesel, benzin, brint, plug-in hybrid eller hybrid biler. Eneste lille undtagelse er BMW i3 REX. Pt. har vi lige rundet 200 elbiler og der er plads til 350. Alle biler får 2 sodavand og en popcorn. Vi betaler indgang for 2 personer pr. bil. Hvis man er flere, betaler man i porten til Drive-in bio," siger Kasper.