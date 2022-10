Skal det være gratis at køre over storebælt i elbil?

Valget er skudt i gang

Så er folketingsvalget skudt i gang. Interesseorganisationer skal nu kappes om vælgerne og politikernes interesse. Elbilsforeningen FDEL foreslår i den forbindelse, at det skal være gratis for elbiler at køre over Storebælt. De mener det er et billigt tiltag, der vil betyde meget for elbilsbilisterne.

Forslaget kommer efter energikrisen og den høje strømpris har fjernet en del af den økonomiske fordel der var ved at eje en elbil. Det har negative konsekvenser for elbilssalget generelt i Danmark, som vi begynder at se nu. Og det er et problem ifølge FDEL.