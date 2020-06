Ja tak! Et nyt Gran Turismo-spil er netop præsenteret, og det ser for sindssygt ud!

Tjek videoen ud!

Nå, vi kan skrive stolpe op og stolpe ned om Gran Turismo 7, men det er nok bedre, du lige bruger et par minutter på at se videoen herunder, hvor du får det bedste indtryk af spillet, grafikken og ikke mindst gameplayet.

Vores første indtryk er, at grafikken virkelig spiller, og det er tydeligt, at der er mere power i PS5, til at trække det hele. Samtidig lader det til, at der bliver et stort udvalg af biler, og at mange af de klassiske Gran Turismo-dyder er tilbage i spillet, hvilket vi kun kan støtte op om her på redaktionen. Vi skal selvfølgelig nok følge udviklingen af spillet tæt, og I kan være sikker på, at vi vil have en anmeldelse klar, så hurtigt det overhovedet bliver muligt. Endnu er der ikke nogen release date på hverken PS5 eller GT7. Man antager dog, at det bliver inden 2021.

Nederst kan du samtidig få en lille historietime om et af de vigtigste bilspil i historien, nemlig Gran Turismo!