Google’s selvkørende bil indblandet i voldsom ulykke

Waymo, som er Google/Alphabet’s svar på en selvkørende bil, var fredag i sidste uge indblandet i en voldsom ulykke i en forstad til Phoenix, Arizona, USA.

Bilen er en højteknologisk udgave af en Chrysler Pacifica, der er blevet udstyret med sensorer, kameraer og radarer, der til sammen gør SUV'en 100 pct. selvkørende.

Waymo har over længere tid testet selvkørende biler, og tilbage i november oplyste firmaet, at de ville teste biler uden nogen form for levende menneskechauffør bag rattet.

Ifølge meldingerne var der dog en person bag rattet af denne Waymo.

Nogle gange er det uundgåeligt

Ifølge ABC 15 News var det ikke den selvkørendes skyld, at de to biler kolliderede.

Ulykken skete, da føreren af en modkørende Honda Civic af uvisse årsager mistede kontrollen over sin bil og forsatte over i den modkørende vejbane, hvor han kolliderede med Waymo’en.

Der var ingen, der kom alvorligt til skade under ulykken.

