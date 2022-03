Google's førerløse taxa bliver testet i Sverige

Uden rat og pedaler

Zeekr er da også udviklet med hjælp fra folkene bag Volvo, der selv har eksperimenteret med førerløse biler omkring Gøteborg i mange år.

Zeekr er dog specielt designet til Waymos taxakørsel, og den bil har angiveligt hverken rat eller pedaler i kabinen. Modellen kommer dog også i en version med rat og pedaler til lande, hvor det er påbudt.

Uden rat og pedaler er Zeekr EV dog ekstra rummelig. I forvejen har den fladt gulv og lav indstigningshøjde til gavn for passagerne.

Waymo betragtes som branchens førende inden for teknologi til selvkørende biler. Virksomheden har arbejdet på teknologien i over et årti som en del af Googles tidlige selvkørende bilprojekt.

Ifølge Waymo selv har firmaets flåde af selvkørende køretøjer allerede tilbagelagt over 40 millioner km på offentlige veje i USA.