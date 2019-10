Golf VII er Årets Brugtbil i Danmark 2019

"Hvordan kan I kåre en Volkswagen som årets brugtbil, når der netop i disse dage indledes et hav af erstatningssager mod VW i Tyskland for Dieselgate, og der står mere end 100.000 tilbagekøbte VW-dieselbiler opmagasineret på landingsbaner i Californien, hvor bilerne har kørselsforbud?" Det spørger en læser Bil Magasinet om her til morgen.

Svaret er, at juryen bag årets brugtbil ikke er blevet bedt om at tage stilling til etiske eller politiske spørgsmål – den er blevet bedt om at finde det bedste brugtkøb ud fra parametre som pris, brugbarhed, udbud, mekanik, serviceforhold og ikke mindst afskrivning.

Og her vinder Golf VII finalerunden i Årets Brugtbil 2019 foran Ford Fiesta, Skoda Octavia, Nissan Qashqai og Skoda Superb.

Golf er generelt en solid bil

”Volkswagen Golf i 7. generation er den mest overbevisende Golf længe. Teknikken er selv i dag på højde med helt nye biler, og generelt er det en solid bil. Udvalget af brugte biler er enormt, ja der er faktisk en Golf til alles smag, og der er endda plug-in-hybrider og elbiler til salg,” siger biljournalist Christian Schacht, der repræsenterer Jyllands-Posten i kåringen.

Det kan overraske, at en VW-model ikke tidligere har vundet Årets Brugtbil, da VW har været det bedste sælgende bilmærke i Danmark i en årrække. Det er dog først nu, at VW Golf ud fra en række tekniske kriterier vurderes til at være den bedste brugtbil af juryen.