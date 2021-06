Gør drengedrømmen til virkelighed: Ken Block sælger den voldsomme "Hoonicorn"

Hoonitruck i din garage?

For den ganske overskuelige sum af 1.100.000 dollars kan du køre Hoonitrucken hjem og parkere den i din garage. Det svarer til over 6,7 millioner kroner og så kan du naturligvis ikke få lov til at køre den andre steder end lukkede baner. Medmindre du i bedste Gymkhana-stil sørger for at få lukket et større område, så du uforstyrret kan give den seriøst gas på offentlig vej. Hvorvidt det danske politi er med på den idé, må du selv stå for at finde ud af.

Hvis det lykkes dig at finde de der 1,1 millioner dollars som prisen på Hoonitrucken lyder på, kan du glæde dig over at blive ejer af en vaskeægte legende på YouTube. Videoerne med Hoonitruck er set mere end 75 millioner gange af savlende bilentusiaster i hele verden, og det med god grund. Kig med herunder og se om du kan lure nogle af Ken Blocks tricks af.