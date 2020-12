Godt nytår!! Her er en Fiat 500 til... 439.000 kr.?!?

Hurtige heste

Med navne som Competizione, Esseesse og Scorpioneoro er der lagt op til, at det kommer til at gå stærkt, når man sætter sig bag rattet. Abarth sætter en ære i at lave rene køremaskiner og hvis man skal dømme denne lille Ferrari-hyldest af en Fiat 500 alene på udseendet, så er der noget om snakken.

Den både ser hurtig ud og med 180 Abarth-tæmmede heste, så skal der gå meget galt før den ikke også er hurtig, når først den får lov.

Prisen er også sat derefter med den nette sum af 439.000 kr. hos MyGarage i Vejle.