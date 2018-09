Godt nyt til folk med hang til Ford S-Max og Galaxy

Fords S-MAX- og Galaxy-modeller tilbydes nu for første gang med Fords 2-liters EcoBlue-dieselmotor, der spænder fra 120 til 240 hk. Dertil kommer også en ny 8-trins automatgear.

Begge varianter fås med en teknologipakke med adaptiv fartpilot og en forbedret version af Fords blindvinkelalarm, der nu registrerer biler i den blinde vinkel fra længere afstand.

Adaptive LED-forlygter og parkeringsassistent kan tilkøbes.

Nye motorer i S-Max og Galaxy

2-liters EcoBlue-dieselmotoren kommer i begge modeller og fås med enten 120, 150, 190 eller 240 hk. For at leve op til de seneste Euro 6-krav om CO2-udledning, der beregnes ud fra den nye WLTP-standard, har Ford også optimeret luftindtaget og tilpasset turboladeren, som resulterer i en mere responsiv, lydsvag motor og effektiv forbrænding.

Fords 240 hk stærke dieselmotor kan bryster sig af at have to turboer. En mindre højtryksturbo og større lavtryksturbo, der i de lave omdrejninger arbejder skiftevis for hurtigere respons og øget moment. Ved de højere hastigheder tager den større turbo over for at opnå accelerationen for en mere behagelig køreoplevelse.