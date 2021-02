Godt nyt til elbilsejere: OK åbner nye lynladestandere 9 steder

Endnu et skridt på vejen

Efter at have lanceret ladestationer, som du kan have stående hjemme i garagen i begyndelsen af i år, er OK nu ved at være klar til at gå i luften med lynladestationer på deres tankstationer i løbet af 2021.

En af de største udfordringer ved elbiler er jo som bekendt deres begrænsede rækkevidde, og det problem er de nye lynladere på OK's tankstationer med til at løse. Udbygningen af infrastrukturen til elbiler er et vigtigt skridt på vejen mod den grønne omstilling, og OK er klar til at tage bidrage med ni ladestationer i første omgang.