Du troede ALDRIG den kom: McLaren F1 får afløser

Vild men behagelig

Det overordnede mål er, at lave verdens mest kørerfokuserede bil. Alt i bilen har til formål at sikre, at føreren, der sidder i midten, får den mest direkte oplevelse af at køre bilen.

Gordon Murray Automotive understreger, at T50 ikke udelukkende er en baneracer, den er også komfortabel og brugbar i almindelig trafik. Her er god plads til tre personer samt aflæggeplads og et bagagerum på 288 liter.