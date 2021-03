GM vil give dig fodmassage

Hvordan virker det?

Fodmassagen fungerer ved periodisk at puste små poser af luft op under brugerens fødder. Disse skubber naturligvis på brugeres fødder, og giver derved en massage. Det er ikke nogen revolutionerende måde at massere på, og patentet fra GM's side er mere en måde at sikre, at netop deres system ikke bliver kopieret, frem for at sikre konceptet.

Audi kom først

Hvis du sad og tænkte "Ja, det lyder ærkeamerikansk!" så tænk om igen. De første, der debuterede et system til fodmassage i en bil var nemlig Audi i deres A8L. Systemet fungerer på en lignende måde, men gør brug af den fodhviler, der er installeret i bagsiden af det forreste passagersæde. Det betyder også, at man ikke kan få fodmassage i andre sæder end det, der er lige bag det forreste passagersæde. Det er en skam, for A8L har ellers mulighed for autonom styring i Niveau tre, hvilket kunne tillade at også føreren tog en afstressende pause for fødderne.