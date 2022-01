5 gruppe B-rallybiler, som du havde glemt eksisterede!

Nissan 240RS forblev en del af de mange Gruppe B-ræs indtil 1985, hvor mangel på sejre betød, at Nissan lagde udviklingen fra sig. I den periode havde den baghjulstrukne letvægtsmursten ikke ordnet en eneste sejr, og bedste resultat var en andenplads i 1983.

Alligevel var den gadelovlige variant, som vises her på billedet, forbløffende velrepræsenteret. Det præcise produktionstal er ikke offentligt, men Nissan hævder, at langt over minimumskravet på 200 blev produceret - og to tredjedele af disse er venstrestyret, og solgt i vestlige markeder.