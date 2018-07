GISP! Kommer den næste Peugeot 208 GTI som elbil?

Flere medier, herunder motor1.com, melder om, at franskmændene har planer om at lancere en eldrevet variant af den kommende Peugeot 208 GTI, der skal stå ved siden af GTI'en med konventionel forbrændingsmotor.



Det forventes, at begge biler vises for offentligheden i marts måned 2019 i forbindelse med den internationale biludstilling i Genève. GTI'en med benzinmotor vil benytte CMP-platformen, mens den elektrificerede skabes på e-CMP-platformen, der er optimeret til at huse diverse el-artikler.



Rygtet stammer fra selveste Peugeot-boss, Pierre Imparato, der under et interview åbnede op for muligheden for en elektrisk Peugeot 208 GTI – uden at gå yderligere i detaljer.