Gevær-producent viser retro elbil

Kalasjnikov CV-1 drager inspiration fra 1970'erne

Der er endnu intet officielt omkring pris eller lanceringstidspunkt for den kommende elbil, Kalasjnikov CV-1. Men sikkert og vist er det, at russerne har kigget i historiebøgerne for at få inspiration til designet. Selv udtaler de, at IZh 2125 Kombi, der blev lanceret i 1973, med sine kantede former har påvirket Kalasjnikov CV-1's karrossedesign.