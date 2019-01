Gasbiler er den nemme vej til at nå danske klimamål

Vognmænd og flådechefer ser benhårdt på omkostninger pr. kilometer, når de køber ind, og her er dieselbilerne fortsat billigst i totalomkostninger. I Europa kører der mere end to millioner gasdrevne køretøjer, men herhjemme står drivmidlet for under én procent af den tunge transport.

3500 kg gasdrevet Iveco-varebil

Tidligere var gasbiler reelt ombyggede benzin- og dieselbiler, men bil- og lastbilproducenterne bygger nu deciderede gasmotorer. Det var netop muligheden for en sådan, der bidrog til, at den italienske varebil Iveco Daily blev kåret til Årets Varebil i Danmark 2018.

Gasudgaven har en 4-cylindret, 3,0-liters motor med 136 hk. Momentet er 350 Nm ved 800 o/min, og en test over en længere strækning med fuld last viser, at gasbilen er lige så kompetent til tung transport som den tilsvarende dieselvariant.

Motoren støjer og vibrerer mindre end en diesel, og under vores test over 230 km uden og 230 km med maks. last lå snitforbruget på 11,2 km pr. kg gas – udgiften til brændstof svarer dermed til diesel.