Garanti på elbilsbatterier møder kritik

Garantierne kan ikke følge med

Det lader til, at det er gået for hurtigt med udviklingen af biler med batteriteknologi og for langsomt med udarbejdelsen af garantier, som både er brugbare og forståelige. I hvert fald hvis man spørger FDM, som kritiserer de nuværende garantier på el- og hybridbiler for at være forvirrende og mangelfulde.

Blandt andet udtaler jurist i FDM Michael Ern Nielsen:

”Vores gennemgang viser, at både garantierne og de betingelser, der er stillet op for at få reparation på garantien, stikker i alle retninger. De bærer præg af, at elbilerne først nu er ved at blive udbredt, og der er ikke fokuseret tilstrækkeligt på, hvordan bilkøberne er stillet, hvis batteriet går i stykker, eller kapaciteten forringes i garantiperioden."