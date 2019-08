Gamle V-Max drenge står bag kæmpe bilshow i Odense i weekenden

To af bagmændene bag Bil Magasinet's tidligere søsterblad V-Max har i dag deres eget magasin om tuning og styling, Boosted Magazine. For tredje år i træk står de bag et kæmpe bilshow i Odense med udstillede biler, køretøjer af alle tænkelige slags og en arena med action og larm!

Vi hiver fat i Kasper Erling for at få svar på 7 spørgsmål om showet.

Hvad er det, I laver?

"For tredje år i træk arrangerer vi Auto Show Denmark i og omkring Odense Congress Center. Vi fylder det store messecenter med alt fra superbiler og racerbiler til hverdagsbiler og udstyr til biler. På området omkring centeret opbygger vi en stor race-arena, hvor rallybiler, driftbiler, karts, monstertrucks og meget andet laver køreopvisning for publikum, som kan nyde showet fra store tribuner.

Vi startede med omkring 15.000 gæster i 2017. Tallet steg til over 17.000 i 2018, og i år forventer vi over 20.000 glade besøgende," siger Erling til Bil Magasinet.

Har arbejdet med biler hele livet

Hvorfor gør I det?

"Min kompagnon Martin Poorhamidi og jeg har begge arbejdet med biler hele vores liv, og vi startede bilbladet Boosted Magazine sammen for snart seks år siden. Så da vi savnede et seriøst bilshow i Danmark, lå det jo lige til højrebenet at gøre det selv. Især da vi havde – og stadig har – et stort netværk og læsere i forvejen via Boosted Magazine og Mandesiden.dk, som vi også ejer. På sociale medier har vi i alt over 110.000 følgere, og det giver naturligvis nogle muligheder for at nå ud til rigtig mange mennesker, der ligesom os selv har en passion for biler."