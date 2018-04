Lamborghini-gul VW Polo, ligner intet andet

Meget skuffet

Da jeg kigger nærmere på rækken af mærker, som er placeret på siden af døren, kommer jeg til en Pisse-Steen, som jeg ikke har set før. Den uartige knægt pisser nemlig på DFB-logoet!? Selvfølgelig må vi have en forklaring på, hvad NCN mener med det.

- Det er overhovedet ikke møntet på deltagerne, der deltog i DFB og jeg vil derfor også gerne ønske tillykke til de tre fede vinderbiler, men det er møntet på konkurrencens opbygning. Førhen var konkurrencen opbygget, så det var dommere der bestemte, hvilket egentlig var ok, men i år bestemte publikum, hvilket altid giver en masse mindre kompetente folk til at afgøre tingene, hvilket vil sige at man skal også have en smule held for at komme med videre til finalen, forklarer NCN, og understreger at klistermærket ikke er sat på i bitterhed, men for lige at tage toppen af den kæmpe skuffelse han føler.

Tja, det er der måske noget om, men hvordan skulle en konkurrence så opbygges, spørger jeg NCN?

- For at det kunne få den mest retfærdige DFB- konkurrence, så skulle man tage en fra hver mærkeklub, som så skulle give point for sig selv, og den bil der havde flest point til sidst skulle så vinde. Men igen er det en hårfin balance, for så mener nogen måske til næste år, at ham der vandt kendte flest dommere og sådan kan konkurrenceopbygningen diskuteres til den lyse morgen, så jeg lader den ligger her, griner NCN. (I 2010 og 2011 er det dommere, som bestemmer i DFB - red.)

Men sikkert er at konkurrencen vist ikke har fundet sin endelige form endnu, for vi kan da ikke være bekendt at sådan en gennemført Polo, som vi kigger på her, bliver slået ud til fordel for en knallert med alufælge!? Det er ikke fair.