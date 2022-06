Vil du køre benzinbil efter 2035? Her er tre bud

Ok, er du færdig med at grine? Godt, så kan du med fordel klikke ind på denne annonce for en Ford Granada fra 1977. Udover at der er tale om en sand 4-dørs liebhavervogn fra slutningen af 1970'erne, så bemærk lige kilometertallet. Sølle 7.800 kilometer er det blevet til i Ford'ens lange men åbenbart meget beskyttede liv. Granada'en har med andre ord ikke løbet livet af sig, og der er uden tvivl mange gode kilometer tilbage i sedanen.

Lidt hurtig hovedregning afslører, at den gyldenbrune Ford i gennemsnit har trillet 173,3 kilometer om året. Holdes det kørselsmønster, vil den baghjulstrukne Granada "bare" have rundet 27.382 kilometer i år 2135 – såfremt der stadig er benzin at købe i år 2135, er der intet til hinder for at tøffe videre i denne benzinbil.

Ford Granada'en fra 1977 er til salg for 149.800 kr. hos Læborg Autohandel – se annoncen på Biltorvet.dk her