Her er 15 af verdens VILDESTE hækspoilere

Den fjerde generation af Toyota Supra ramte lige midt i tuner-bølgen, hvor alle spillede Need for Speed: Underground, så The Fast and the Furious og læste Vmax.

326 hk og 0-100 km/t på under 5 sekunder var helt uhørt i 1993 og efterlod den over dobbelt så dyre Ferrari 348 i støvet.

Den bundsolide 6-cylindrede motor kunne tunes til langt over 1000 hestekræfter (hvilket mange gjorde, søg selv på YouTube), og i kabinen havde man følelsen af at sidde i et én-personers racercockpit.

Og så er der selvfølgelig hækspoileren, der udover at være ikonisk at se på var super let, fordi den blev konstrueret med gasindsprøjtning, hvilket betød, at hele vingen var hul.